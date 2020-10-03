Відома світова модель plus-size Ешлі Грем не соромиться демонструвати свою фігуру шанувальникам

32-річна володарка пишних форм раз у раз ділитися на сторінці в соціальній мережі Instagram фотографіями, які в одних викликають захват, а в інших – привід черговий раз побазікати про те, що зірці пора схуднути, передає Politeka.net.

Однак сама Ешлі ніяк не реагує на хейтерів, продовжуючи демонструвати світу своє тіло.

Так, модель поділилася знімками з відпочинку в Мілані. На одному фото вона позує, присівши перед відкритою шафою. На ній – біла кофтина з коротким рукавом, чорні трусики-танга і гірчично-чорні чобітки на середньому каблуці. Ешлі присіла так, що її і без того немаленька п'ята точка виглядає ще об'ємнішою.

На другому фото американка позує, стоячи у ванній в тому ж вбранні, тільки додавши до образу жовту сумочку.

На третьому знімку вона, нагнувшись, визирає на балкон, без сорому демонструючи повні стегна і целюліт.

Фото зібрали майже 690 тисяч лайків і тисячі коментарів, в яких користувачі не поскупилися на компліменти, називаючи Ешлі гарячою і сексуальною.

Раніше ми писали про те, що в січні цього року Ешлі народила свого первістка. Під час вагітності модель знімалася оголеною, а після пологів також зважилася на відверту фотосесію.

Модель plus-size знялася для журналу Harper's Bazaar. Ці професійні знімки стали першими, які були зроблені з її сином. Автором фотосесії став чоловік красуні Джастін Ервін.

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