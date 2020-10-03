Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", ледь втиснула гідності в незвичайний купальник

Цього разу знаменита модель, що володіє пишними формами і тонкою талією, похвалилася теплим кадром з відпочинку. Позуючи біля басейну, Демі вирішила показати, як веселиться в новому образі. Модель приміряла стильний монокіні з вирізами і тоненьким ланцюжком на грудях.

Також дівчина доповнила пляжний образ тонкою накидкою-хусткою на стегна коричнево-чорного кольору і одягла масивні прикраси із золота. Ланцюжки, кільця і сережки вдало поєднувалися з пікантним бікіні знаменитості. Демі приміряла купальник, який був явно малий їй за розміром, адже занадто сильно здавив бюст шостого розміру:

"Твої ноги красиві, швидше все твоє тіло красиво; фантастичний образ; Моя улюблена 🙂❤️; така красива серйозно? Щось сталося, може нормально вийшло?; Я в ❤️❤️ з тобою; мила дитинко❤️; кішка готка❤; Ти виглядаєш набагато гаряче в чорному; милий котик 🔥; у неї милі пальці ніг; можу я запитати, який розмір; Так мило, як для тебе💋 👍».

Ми також писали, що модель прославилася яскравими образами і природною красою, яку завжди підкреслює найвдалішими трендовими нарядами. Демі любить приміряти бікіні досить сміливого дизайну, тому показувати зайве для неї не в новинку.

Навіть в бежевій маєчці з тонкої тканини і, здавалося б, скромним декольте вона може виглядати дуже провокативно. Оскільки Роуз може похвалитися бюстом шостого розміру-будь-який наряд її здається куди пікантніше звичайного.

"Я хочу сказати велике спасибі стоматолога за те, що подарував мені посмішку моєї мрії! Рона відбілювала мої зуби і використовувала косметичний бондинг, який є неінвазивним методом поліпшення зовнішнього вигляду і може бути виконано протягом 2 годин. Вона завершила образ з невеликою допомогою. Дуже рекомендую цих дівчат ❤️", - написала Роуз під новим фото.

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