Модель показала себе під час відпочинку

Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, виглядала ідеально в білому купальнику на засмаглому тілі

Зірка спокусила досконалими формами в сміливому бікіні, пише Politeka.net. Квітко продемонструвала свою ідеальну фігуру в Instagram і фото тут же розлетілося по мережі.

Так, в одній з фан-груп моделі з'явився вказаний знімок.

Зірка натягнула на засмагле тіло білий купальник, який навіть підстрибнув на великих грудях, оголивши її частини внизу. Пишні принади стиснулися під тугою тканиною і, швидше за все, могли навіть вистрибнути, але товсті бретельки відмінно утримували ліфчик на місці.

Також зірка була в білосніжних плавках. Анастасія приспустила прозорий мереживний пляжний халат на талію. В результаті остання виглядала просто чудово тонкою, а стегна - навпаки дуже пишними.

Завершив образ моделі солом'яний капелюшок, що прикривав голову та очі від сонця.

За 14 годин пост зібрав майже 2000 лайків і багато коментарів. Кожен шанувальник висловлював своє захоплення за допомогою приємних слів і смайликів.

"Шикарно виглядаєш", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, модель Анастасія Квітко постала в спокусливому топіку.

У кадрі красуня позувала сидячи, виставивши напоказ неймовірні розміри. Груди ледь не вистрибували з безсоромного вирізу. Топік обтягнув розкішні форми, ще більше підкреслюючи.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко позувала в чорному купальнику з тонкими лямками на талії Настя вразила виглядом фанатів, адже продемонструвала засмагле тіло у всій красі з вигідного ракурсу. Не забула Настя виставити і свій бюст вперед.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів