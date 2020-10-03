Американська фітнес-модель Ана Чері показала ніжний образ в екстра-короткій кремовій сукні

Спортсменка останнім часом все більше часу приділяє відпочинку і яскраво проводить час разом з подругою у відпустці. При цьому не забуває Ана показувати кращі теплі образи з пікантними нарядами.

Ана приміряла кремову сукню з акуратними розрізами на стегнах і показала сідниці в бікіні. В черговий раз зірці вдалося підкреслити свої пишні форми у вдалому ракурсі. Як відомо, дівчина не соромиться свого тіла і навіть заявляє, що не бачить сенсу худнути і шкодити собі:

"🍋 🍋Зроби лимонад !! Гарного четверга! Fashionnovapartner # мода # лимони дивись мої історії", - написала Ана під постом.

Ось як реагують фанати:

"Абсолютно приголомшлива; Абсолютно красиво! 🔥 😍 🌹 ; чудово👍; яка милашка😗 😍 😗; одягнена і все одно може спокушати; такий твердий погляд; @ fashionnova яке це плаття в пошуку?; Ти прекрасна; ця твоя посмішка приголомшлива; красива посмішка 😍; мила і красива жінка; Ооо, дитинко, люблю ці короткі сукні; Хороший персик; деякі лимони зверху; дуже красива дама».

Анна вирушила у відпустку вперше за довгий час покинувши будинок. Як відомо, спортсменка вважається домосідкою, тому рідко куди вибирається далі, ніж на тренування, прогулянки на пляж біля будинку і невеликі поїздки з чоловіком на міні-відпочинок.

Дівчина цього разу вирішила поїхати на один з найрозкішніших курортів і навіть вразила видом звідти в нових образах. Модель вирушила не одна, а разом з близькою подружкою. Кілька годин тому зірки влаштували модну фотосесію в шовкових нарядах на узбережжі.

Дівчатам вдалося вразити не тільки яскравим пейзажем навколо, але ще і фігурами в шовкових світлих сукнях з глибокими розрізами на стегнах і вдалими вирізами в зоні декольте.

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