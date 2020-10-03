Зіркова пара Алла Пугачова і Максим Галкін разом з'явилися на публіці

Як повідомляє Politeka.net, різниця у віці між Аллою Пугачовою і Максимом Галкіним становить 27 років, а тому щирість їх любовних почуттів регулярно ставиться хейтерами під сумнів.

Втім, зоряне подружжя не турбує думка громадськості, і вони насолоджуються сімейним життям і виховують спільних дітей – сина Гаррі і дочку Єлизавету. Черговий спільний вихід у світ парочка показала на сторінці у мережі Instagram.

Так, в мережі з'явився знімок, на якому подружжя відображене під час одного з концертних виступів.



Пародист позує в елегантному чорному костюмі, його дама серця - також в чорному. Ефектності образу Алли Борисівни додає оригінальний головний убір з вуаллю в тон наряду і срібний масивний кулон. Правда віддалено її наряд нагадує - траурний. На її обличчі яскравий макіяж з рум'янами, стрілками і червоною помадою.

Виглядає Пугачова молодшою за свій вік і стильною в своєму ефектному образі.

Більшість користувачів мережі розхвалило зовнішній вигляд зоряної пари, написавши їм схвальні коментарі. Деякі навіть помітили, що зовсім скоро Галкін буде виглядати старше своєї дружини. Були ті, кому образ співачки не сподобався і вони його розкритикували.

"Супер красива сім'я", " Супер пара!", "Скоро Максим буде виглядати старшим за Аллу... ну фантастика...!", "Ой як вам йде такий одяг, ви такі красиві", " що у Алли на голові?? Жах...", "Не зрозумію, вічно Пугачова без ліфона... Мабуть вона порішала, що груди у неї ідеальна🤔 😀".

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