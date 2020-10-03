Українцям, яким виповнилося 30 років, вже зараз треба подбати і прорахувати своє майбутнє

В Україні нинішнє покоління 30-річних у небезпеці безгрошів'я. Тому що в державі все ще діє солідарна пенсійна система. На сьогодні, за підрахунками фахівців, один працівник утримує одного пенсіонера. Але є кілька способів, які можуть убезпечити українців.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Тому всім, кому виповнилося 35 років, вже зараз треба подбати і прорахувати своє майбутнє. Якщо ви отримуєте зарплату в конверті, можете забути навіть про мінімальну пенсію. Розраховуйте тільки на мізерну соціальну допомогу.

Правда гроші на пенсію можна почати відкладати і покласти їх в банк на депозит, хоча вони не принесуть великих заробітків. Але, принаймні, трохи обженуть інфляцію. Правда, тут треба бути дуже обережним. Адже гарантувати, що банк, якому ви довірилися, ще існуватиме за чверть століття, ніхто не візьметься.

А ось що держава гарантує – це виплати за своїми цінними паперами. Механізм такий: купуєте облігації, тобто займаєте державі, а вона через 10 або 20 років повертає їх з відсотками. Цим інструментом дуже вдало користуються чиновники та інвестори. Але він доступний і простим смертним, правда лише заможним.

Крім того, можна звернутися в недержавний пенсійний фонд. Вступити в цей клуб пенсіонерів, на відміну від державного, можна добровільно. І вносити стільки грошей, скільки можеш.

Працює це приблизно так: укладаєте договір; вносите протягом, наприклад, 20 років щомісяця по тисячі гривень; фонд протягом цього часу купує і продає акції, облігації, валюту або золото. Тобто, роблять все, щоб ви зберегли і примножили ваші кошти.

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