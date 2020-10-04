Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, виставила свою гордість у малесенькому бікіні 

Зірка без сорому демонструє свої найбільш пружні місця, пише Politeka.net. Цей раз не став винятком.

Кортес позувала на шезлонгу, красиво вигнувшись. Вона показала результати своїх частих тренувань, лігши в досить сміливій позі. 

Модель зав'язала крихітний купальник на маленьких бретельках. Позаду був грайливий бантик. 

Красуня блиснула красивою рівною спинкою, яка придбала рельєфи завдяки заняттям в спортзалі. 

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Темні окуляри стали відмінним завершенням літнього образу. 

Кортес своє русяве волосся розпустила і закинула голову набік, в результаті локони лягли ідеальною хвилею. 

Все ж ця фігура і образ в цілому не може не захопити: пружні сідниці, накачані ніжки - просто неймовірно. 

"Ти стежиш за мною в...?", підписала фото модель. 

За три години пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі засипали красуню компліментами за настільки розкутий образ. 

"Блаженство для очей", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес постала в пухнастій червоній накидці, без ліфчика і в стрінгах. Красуні довелося прикрити груди рукою, а волосся було зібране назад. Модель позувала біля туалетного столика на тлі дзеркал, піднявши одну ногу, роблячи знімок ще більш пікантним. 

Раніше ми писали, що Сьюзі Кортес постала в черевиках і панчохах. Образ красуня доповнила стрінгами і футболкою, яку вирішила задерти максимально високо. Кортес взялася руками за свої груди, демонструючи її пружність. 

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