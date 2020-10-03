Незабаром оплата комуналки в Україні може значно подорожчати

У ЗМІ з'явилася інформація, що тариф на воду зросте на 22% вже з жовтня цього року, але у водоканалах цю інформацію спростували. При цьому пояснили, що якщо подорожчання і буде, то це відбудеться пізніше.

Про це повідомили журналісти Інтернет-видання Budport.

За словами експертів, з 1 жовтня неможливо збільшувати тарифи на воду. Адже ліцензіатам встановлюють тарифи, збільшуючи або зменшуючи їх, з 1 січня. Тобто якщо цінники на воду і зростуть, то вже з нового року. Та й підстави для подорожчання є - змінюється вартість реагентів, електроенергії, інших складових собівартості тарифу.

Не найкращі очікування і по газу. Нагадаємо: з серпня в Україні запустили ринок газу, тому населення платить фактично за розцінками промисловості. Економісти припускають, що ціни і далі зростатимуть. Тому вже скоро ми побачимо цінник в 6 гривень за куб, а взимку - і 7 гривень.

Тобто за опалення невеликого будинку в 100 квадратів (витрачається приблизно до 500 кубів газу на місяць) доведеться заплатити до 4-4,3 тисяч гривень, що на тисячу гривень дорожче, ніж минулої зими, коли ціни на газ різко просіли.

Тарифи на опалення для багатоповерхівок НКРЕ почала затверджувати ще наприкінці минулого опалювального сезону. Але тоді вони так і не вступили в силу - їх відклали до жовтня цього року.

При цьому тариф розбили на кілька складових, тому базові розцінки на тепло в деяких містах навіть знизилися, але при цьому зросла вартість доставки. Тому в цілому опалення подорожчає до 10%. Тобто якщо опалення однокімнатної квартири в Києві коштувало 1500 гривень на місяць, то буде - 1650 гривень.

Нагадаємо, тарифи на комуналку, "Нафтогаз" оголосив українцям ціни на жовтень: як змінилися суми.

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