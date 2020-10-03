Курс американського долара до гривні зміниться вже наступного тижня
Олександр Охріменко та Андрій Шевчишин стверджують, що вартість долара продовжить зростати на 5-6 копійок.
"Але до кінця першої декади жовтня очікую курс в коридорі 28,4 - 28,5 грн/Долар", - зазначив Охріменко.
Ані Лорак у вінчальній сукні розтанула в обіймах Лазарєва: "Добре виглядають"
Гаряча "наречена" Харламова позбавила чоловіків дару мови: "Як це плаття взагалі тримається на сі..."
Безсоромна Асмус в непристойній позі поділилася особистими одкровеннями: "Я часто прокидаюся…"
Синоптики приголомшили прогнозом на місяць, буде до +35°С: "починаючи з 8 жовтня..."
Схожий прогноз зробив і Андрій Шевчишин. За його словами, курс досягне позначки в 28,5 гривні за долар.
На думку Олега Пендзіна, Українська гривня навпаки зміцнить свої позиції наступного тижня. Експерт упевнений, що на це вплинуть прийдешні вибори.
"Оціночно готівковий долар подешевшає наступного тижня копійок на п'ять, і курс продажу опиниться в коридорі 28,25-28,38. Цей тренд продовжиться в жовтні і далі. Ніхто не буде перед виборами девальвувати гривню", - пояснив експерт.
Експерти зійшлися в думці, що поки не варто продавати американську валюту, оскільки заробити не цьому немає шансів.
Раніше ми повідомляли, що в проекті Державного бюджету на наступний рік закладено курс 29 грн за один долар. Зокрема, наприкінці літа Кабінет Міністрів України схвалив новий прогноз економічного і соціального розвитку держави.
Нагадаємо, що курс валют в Україні змінився: експерти навали причини різкого подорожчання долара "посилилася невизначеність з...".
Як повідомляла Politeka, долар і євро пішли вгору, в НБУ озвучили новий курс валют: що буде з гривнею.
Також Politeka писала, що помітний різкий стрибок курсу долара, в Нацбанку попередили українців: "впали на...".