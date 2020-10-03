Що буде з курсом найближчим часом

Курс американського долара до гривні зміниться вже наступного тижня

Про це розповіли економічні експерти виданню " Сьогодні ".

Думки фахівців розділилися: ціна на валюту може як і піднятися, так і опуститься.

Олександр Охріменко та Андрій Шевчишин стверджують, що вартість долара продовжить зростати на 5-6 копійок.

"Але до кінця першої декади жовтня очікую курс в коридорі 28,4 - 28,5 грн/Долар", - зазначив Охріменко.

Схожий прогноз зробив і Андрій Шевчишин. За його словами, курс досягне позначки в 28,5 гривні за долар.

На думку Олега Пендзіна, Українська гривня навпаки зміцнить свої позиції наступного тижня. Експерт упевнений, що на це вплинуть прийдешні вибори.

"Оціночно готівковий долар подешевшає наступного тижня копійок на п'ять, і курс продажу опиниться в коридорі 28,25-28,38. Цей тренд продовжиться в жовтні і далі. Ніхто не буде перед виборами девальвувати гривню", - пояснив експерт.

Експерти зійшлися в думці, що поки не варто продавати американську валюту, оскільки заробити не цьому немає шансів.

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В уряді очікують, на кінець 2021 року курс долара коливатиметься на рівні 28,8 грн, а середній курс долара за рік складе 29,1 грн.

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