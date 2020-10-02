Відома модель Ана Чері показала себе і похвалилася сніданком

На кадрах Ана сиділа на краю басейну в червоному купальнику. Дівчина була частково у воді і демонструвала свою апетитну п'яту точку. Після цього до Чері підплив великий піднос зі сніданком і красуня поснідала. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Моя любов до сніданку, яку їжу ви б з'їли з цього кошика", - написала красуня.

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Хороші флюїди всім, хто це дивиться", "тепер це Сніданок з видом" ," це сніданок", "я знаю, що буду їсти, і в цьому кошику нічого немає", "Все в бікіні", " приємно, але так багато їжі відразу нікому не потрібно! Подумайте про голодуючих дітей, чи не так?", "Сніданок і види, ти повинна розповісти нам, звідки ці купальники такі милі !!", "Це приголомшливо, розганяє апетит", "який вишуканий десерт", "життя буває важким, але хтось повинен це робити".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері підкорила видом в прозорих білих мереживах.

Кадр, на якому Ана позувала біля озера з кришталево-чистою водою чимало заінтригував шанувальників. Знаменитість вирішила повеселитися там прямо в прозорих білих мереживах, ледь приховують інтимні місця дівчини.

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