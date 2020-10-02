Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", захопила домашнім образом

Модель прославилася яскравими образами і природною красою, яку завжди підкреслює найвдалішими трендовими нарядами. Демі любить приміряти бікіні досить сміливого дизайну, тому показувати зайве для неї не в новинку.

Навіть в бежевій маєчці з тонкої тканини і, здавалося б, скромним декольте вона може виглядати дуже провокативно. Оскільки Роуз може похвалитися бюстом шостого розміру-будь-який наряд її здається куди пікантніше звичайного.

"Я хочу сказати велике спасибі стоматолога за те, що подарував мені посмішку моєї мрії! Рона відбілювала мої зуби і використовувала косметичний бондинг, який є неінвазивним методом поліпшення зовнішнього вигляду і може бути виконано протягом 2 годин. Вона завершила образ з невеликою допомогою. Дуже рекомендую цих дівчат ❤️", - написала Роуз під новим фото.

Фанати оцінили жаркий кадр:

"Красивийобраз; виглядає добре; Красиво 😍; неймовірно. ... 😍 ; Чертовски мила; приємна посмішка🤪; Так мило обцілована😋 😋 💋 💋 💋 💋; посміхнися красивій дівчині❤️❤️😍 😍; де мені взяти це намисто ?! 😍 ; Так мило😍 😍 😍 😍красиво і красиво; я люблю тебе, принцеса; дуже, дуже люблю тебе, принци; натуральне, таке гарне обличчя. Прекрасно, очі і губи, твоє обличчя виглядає дуже мило, так мило, Ти виглядаєш чудово, дівчинка солодкий шедевр".

Демі Роуз горда володарка шостого розміру грудей і це при зрості 157 і з дивно тонкою талією. Дівчина може з легкістю похвалитися значними достоїнствами в самих різних ракурсах і абсолютно не соромлячись. Справа в тому, що в підлітковому віці Роуз сиділа на жорсткій дієті, комплексуючи з приводу своєї ваги.

Після того, як її спроби схуднути провалилися і закінчилися тим, що вона потрапила в лікарню, Демі вирішила більше не терзати себе, а прийняти такою, якою вона є.

Саме завдяки ефектній зовнішності і своїм пишним формам Роуз і прославилася. Тепер вона з радістю ділиться в Instagram своїми кращими фото з модельних зйомок. Однак, навіть домашні Селфі викликають серед фанатів ажіотаж. Наприклад, фото, на якому Демі позувала лише в червоному ліфчику з нереальним вирізом в зоні декольте, відразу ж отримало кілька сотень відгуків.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

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