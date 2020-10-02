Колишня учасниця шоу "Холостяк 10" Даша Ульянова здивувала новим осіннім образом

Про це інформує Politeka, посилаючись на Instagram знаменитості.

Нагадаємо, дівчина стала популярна відразу після шоу. Скандальний фінал лише додав їй популярності. Даша розлучилася з Максом Михайлюком відразу після шоу, після того, як дізналася, що у хлопця був інтимний зв'язок з однією з учасниць під час зйомок ефіру.

"Немає нічого неможливого, якщо ти офігевшая😅", – підписала знімок знаменитість.

На знімку Ульянова позує в сірому джемпері з принтом і чорній шкіряній куртці. Волосся Даші розпущене і вільно спадає на її груди. Довершує образ Ульянової рожевий браслет на лівій руці.

Шанувальники по достоїнству оцінили свіже фото знаменитості. За короткий термін вони поставили пості 4 тисячі лайків і залишили велику кількість захоплених коментарів.

"🔥 🔥 🔥 😻 😻 😻Красива 😍 🥂 слова прям в яблучко ❤ ️ ох, як іноді цього не вистачає😂 😂 👌 😘 ОК, як стати офігевшей онлайн без реєстрації", – написали вони.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка-10 «Даша Ульянова вразила чудовими формами в» прозорому" боді.

"Даша, Розкажи, Як ти схудла?". Це один з найбільш топових питань від вас мені. Давайте поговоримо про це... А ще, знали б ви, як я не хотіла виставляти друге фото. Мені здається, що це було не зі мною. Але з іншого боку, хочу, щоб ви реально розуміли, що немає нічого неможливого", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Ульянова вирішила показати, як саме вона схудла. Результат справив ефект бомби серед її шанувальників.

Нагадавши, Ульянова з "Холостяка» задерла халатик, блиснувши найсолодшими місцями:" яка Грація».

Як повідомляла Politeka, поза вражає: Даша з "Холостяка" козирнула молодим тілом в міні-бікіні на відпочинку в Одесі.

Politeka також писала, що Даша з "Холостяка" спантеличила кругленьким животиком і зізналася: "казка стала реальністю».