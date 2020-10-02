Кабмін України має намір відкласти підвищення мінімальних зарплат вчителям ще мінімум на рік

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення прес-служби Федерації профспілок України.

Повідомляється, що пов'язано це з відсутністю неінфляційних джерел фінансування.

Стало відомо, що уряд має намір призупинити дію своєї постанови від 10 липня минулого року "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників закладів та установ освіти і науки" до 31 грудня наступного року.

Якщо документ буде прийнятий, то з постанови виключать пункт про те, що з 1 січня 2021 року мінімальний розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічного працівника складе 3 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб.згідно з проектом держбюджету на 2021 рік, прожитковий мінімум з 1 січня наступного року повинен скласти 2393 гривень.

Раніше ми писали, що після того, як уряд заявив про підвищення розміру мінімальної зарплати, експерти стали говорити про негативні наслідки для бізнесу, проте перший заступник міністра фінансів України Денис Улютін дотримується іншої думки.

Як зазначив політик, мінімальна зарплата 6000 грн - це 48% від середньої зарплати по економіці. Крім того, середня заробітна плата відійшла від такого розміру. Улютін заявив, що 6000 гривень - це лише орієнтир для нижньої ланки виплат, а таких співробітників, які отримують "мінімалку" не дуже багато.

Заступник міністра нагадав, що міністерство, в рамках програми компенсації втрат по частковому безробіттю в результаті китайського вірусу, визначило - для участі людина за півроку до пандемії зобов'язаний був платити єдиний соціальний внесок, який стосується фонду по безробіттю.

Доходи бюджету України на наступний рік спрогнозовані Кабміном України виходячи з того, що доходи від податку на доходи фізичних осіб збільшаться на 19%, А ПДВ (внутрішній та імпортний) – на 21%. При цьому уточнюється, що економіка зросте всього лише на 13% (у номінальному вираженні).

Згідно з висновками економістів Центру економічної стратегії, для збереження макроекономічної стабільності і для того, щоб уникнути секвестру витрат, очікувані показники доходів бюджету необхідно переглянути, а дефіцит повинен скласти не більше 3% від ВВП.

Нагадаємо, що українців ошелешили новими зарплатами в Раді

Як повідомляла Politeka, підвищені зарплати нарахують у вересні, кому чекати нових грошей з дня на день

Також Politeka писала, що обмеження розміру зарплат українців на час карантину, прийнято рішення