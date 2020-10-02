Співачка Ольга Нека розповіла про те, як працювати з Андрієм Данилко і поділилася цікавою історією

Подробиці бек-вокалістка повідомила в інтерв'ю "КП в Україні».

"Робота з Андрієм Данилком - це завжди проекти світового значення, за що я йому дуже вдячна», - зазначила співачка.

Особливо вона відзначила виступ на фестивалі Atlas Weekend 2018. Тоді замість трьох або чотирьох пісень, звичних для неї, Ольга виконала півторагодинну програму.

«У кожної пісні були свої постановки, танці. Я фізично не могла підглянути в слова, і все залежало від мого усвідомленого виконання і моєї зібраності", - додала вона.

За словами співачки, Данилко дуже уважно продумує все в своїх проектах і навіть сам їздить купувати тканини і фурнітуру для костюмів.

"Це дуже глибока людина, яка в кожен момент часу придумує щось нове»,-підкреслила вокалістка.

Ольга Нека зізналася, що працювати з Андрєєв Данилко непросто, але того варто.

"Андрій в моєму творчому житті-дуже відповідальний, дуже цікавий і дуже важкий проект - а ви спробуйте з 5 ранку до 2 ночі репетирувати і виступати на шпильках і так кілька днів поспіль. Але, завдяки йому, у мене були мега сцени, мега рівень, мега глядачі по всьому світу», - зізналася вона.

Так, разом з Вєркою Сердючкою Нека з'явилася в епізоді голлівудського фільму "Шпигунка". Нека зазначила, що в захваті від зйомок такого рівня, їх організованості.

Також вона розповіла про інцидент. Який трапився на зйомках.

"Треба було зняти великі плани - як ми падаємо від бомби, яку кидає герой Джейсона Стетхема в Дунай. Один раз я так достовірно впала, що у мене ще довго потім був синець на все стегно. Але Данилко сказав, що було дуже переконливо», - розповіла вокалістка.

Нагадаємо, Сердючці дісталося після "шабаша" в центрі Києва, мама Вєрки не стрималася.

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