Відома українська співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва здивувала новим стильним образом у відвертому вбранні

Так, знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram нове Селфі, пише Politeka.net.

На фотографії Астаф'єва позує перед фотокамерою в стильному бежевому боді і яскраво-червоній накидці, яка абсолютно не приховує ідеальних форм виконавиці.

Свій образ Даша вирішила доповнити чорними туфлями на високих підборах, стильною зачіскою і яскравим макіяжем, її обличчя виглядає природним і свіжим.

"Ділюся з вами дуже цікавим профілем. Дівчина, яка недавно відкрила мені новий світ) допомогла спробувати краще пізнати себе, і відповісти на важливі, що цікавлять давно питання. Дякую Тобі мій гуру", - загадково підписала фото співачка.

Шанувальники оцінили новий образ Даші безліччю лайків і коментарями, повними захоплення.

"Даша, як завжди вогонь👍 найрозкішніша 🤍 шалено красива ❤ ❤ ️ Ах які гарні ніжки👸", – написали вони.

Раніше ми писали, що 35-річна українська співачка і модель Даша Астаф'єва вразила новим образом, розмістивши в соцмережі свіжий знімок. На фотографії Даша сидить на шкіряному дивані, на зірці – коротке плаття, що відкриває високі груди співачки, ноги співачка широко розставила. Звертають на себе увагу золотисті туфлі Астаф'євої.

Волосся у Даші зачесане високо, фоном фотографії служить обладнання студійної фотомайстерні і палаючий прожектор.

"Один прекрасний день з командою мрії", - підписала фотографію знаменитість.

35-річна українська співачка і модель Даша Астаф'єва зізналася, який чоловік здатний підкорити її серце. За словами співачки, у кожного чоловіка повинен бути свій підхід.

"Щоб не прогадати, Я бажаю всім чоловікам залишатися джентльменом, або вчитися бути джентльменом. Це зацінить, кожна поважаюча себе і гідна дама. От завжди. Перше, що кидається в очі – те, як вихований чоловік. Скільки б грошей у тебе не було, який би ти класний і успішний не був (хоча звичайно все одно це взаємопов'язано). Якщо ти бидло, якщо ти невихований і неосвічений, ніякі гроші, зв'язки і становище в суспільстві тебе не врятує", - зауважила красуня.

Нагадаємо, що повністю роздягнена Астаф'єва захопила засмагою: "Даша, караул!".

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