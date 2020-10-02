53-річний російський поп-король Філіп Кіркоров заявив, що частково радий скасуванню своїх гастролей у зв'язку з карантинними заходами

Про це інформує Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

"У мене думки, що треба працювати, викликають негатив, я так відвик від роботи за шість місяців, що вже не хочу", – зізнався Виконавець.

При цьому, незважаючи на масове скасування концертів, Філіп грошей не економить, продовжуючи вести розгульний спосіб життя.

"У мене дуже багато грошей, я можу собі дозволити не працювати ще років 20", - похвалився Кіркоров.

Також він розповів, коли готовий повернутися на сцену і знову радувати своїми гастролями армію численних шанувальників.

"Чекаємо, коли нам скажуть, що можна працювати на 100%, тому що Філіп Кіркоров на 50% залу працювати не може, це просто неможливо", – був категоричний Філіп Бедросович.

Судячи з цієї гучної заяви Кіркорова, страшний сон шанувальників співака про те, що одного разу їх кумир не вийде на сцену, починає збуватися.

Раніше ми писали, що Філіп Кіркоров захопив новими кадрами з коханцем Ольги Бузової. Артист опублікував свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, присвячене голосуванню "GQ Людина року", яке чоловічий журнал проводить в різних номінаціях.

"З настанням епохи #tiktok і короткого фокусу уваги, буду небагатослівний: я і мої друзі, і чудовий вечір GQ", - написав Король російської естради.

На знімках Кіркоров позує зокрема поруч з коханцем Ольги Бузової, репером Давою.

Російська модель, телеведуча, головний редактор журналу " Hello!"Світлана Бондарчук поділилася відео, на якому показала, як вони з Кіркоровим спілкуються на якомусь заході.

Співак сидить навпроти Світлани і терпляче вислуховує, як вона обсипає його компліментами.

"Який же Ти гарний, сексуальний, мужній, щедрий, товариський!",- вимовляє Бондарчук за кадром.

"А який у тебе хороший смак!", - із задоволеною посмішкою відповідає їй Кіркоров.

Нагадавши, Кіркорова терміново госпіталізували, розкрито важкий діагноз: "Сподіваюся, все буде добре..."

Як повідомляла Politeka, Кіркоров в блискучих шльопанцях вирішив розважитися і поплатився за хвастощі: «блазень гороховий». https://gamebet.politeka.net/287609-kirkorov-v-blestyashchih-shlepkah-reshil-razvlechsya-i-poplatilsya-za-hvastovstvo-shut-gorohovyy

Також Politeka писала, що 9-річний син Стоцької вразив схожістю з Кіркоровим, нове фото підірвало мережу.