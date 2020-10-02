Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка стала учасницею проекту "Танці з зірками", розповіла зворушливу історію

Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося на сторінці знаменитості в Instagram, в розділі сторіс.

Ольга Фреймут розповіла про кошенят, яких кинула кішка, зовсім за ними не доглядала і не годувала. Двох малюків врятувати не вдалося. Але третього Фреймут з чоловіком виходили.

Телеведуча показала миле відео з білим пухнастим кошеням.

"Двох ми не змогли врятувати, тому, що вона їх просто не годувала і їм не вистачало уваги, тепла, їжі. А одне кошеня, ось це, ми з чоловіком виходили. Годували зі шприця молочком, гладили, купали. І ось він такий миленький тепер у нас є. Ось така історія з не зовсім щасливим кінцем", - розповіла Фреймут.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ольга Фреймут, хто бореться за перемогу в шоу "Танці з зірками", серйозно пошкодила ногу.

Варто відзначити, що травми на «Танцях з зірками» звичайна справа. Через те, що зіркам доводиться працювати на межі своїх можливостей, вони часто травмуються.

Нагадаємо, що красуня-сестра Фреймут затьмарила сонну ведучу після скандалів на "Танцях з зірками»:" Три години і все...".

Як повідомляла Politeka, Фреймут в піжамі похвалилася, як їй пощастило з партнером на "Танцях", називають королем: "молодший за мене на...".

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