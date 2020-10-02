Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка стала учасницею проекту "Танці з зірками", розповіла зворушливу історію
Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося на сторінці знаменитості в Instagram, в розділі сторіс.
Ольга Фреймут розповіла про кошенят, яких кинула кішка, зовсім за ними не доглядала і не годувала. Двох малюків врятувати не вдалося. Але третього Фреймут з чоловіком виходили.
"Мене мама по-іншому виховувала": вагітна зірка "Танців" дуже пошкодувала про свої слова про Полякову
Невгамовний Галкін влаштував вечірній заплив з дітьми, Лобода не стримала емоцій: "Які ж кайфові"
Зірку фільмів "Квартал 95" застукали в ліжку з чоловіком Боярської, актриса заінтригувала: "Вже можна…"
Якою Ольга Фреймут була до слави, красивими не народжуються: "Криві зуби, товстенька...", невідомі фото
Телеведуча показала миле відео з білим пухнастим кошеням.
"Двох ми не змогли врятувати, тому, що вона їх просто не годувала і їм не вистачало уваги, тепла, їжі. А одне кошеня, ось це, ми з чоловіком виходили. Годували зі шприця молочком, гладили, купали. І ось він такий миленький тепер у нас є. Ось така історія з не зовсім щасливим кінцем", - розповіла Фреймут.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ольга Фреймут, хто бореться за перемогу в шоу "Танці з зірками", серйозно пошкодила ногу.
Варто відзначити, що травми на «Танцях з зірками» звичайна справа. Через те, що зіркам доводиться працювати на межі своїх можливостей, вони часто травмуються.
Нагадаємо, що красуня-сестра Фреймут затьмарила сонну ведучу після скандалів на "Танцях з зірками»:" Три години і все...".
Як повідомляла Politeka, Фреймут в піжамі похвалилася, як їй пощастило з партнером на "Танцях", називають королем: "молодший за мене на...".
Також Politeka писала, якою Ольга Фреймут була до слави, красивими не народжуються: "криві зуби, товстенька...", невідомі фото.