Стався масштабний витік важливих особистих даних українців
Як передає Politeka.net, про це повідомляє прес-служба РНБО на сторінці в мережі Facebook.
Відзначається, що витік інформації стався в одній з найбільших приватних клінік міста Дніпро.
Зокрема, у відкритому доступі опинилися персональні дані працівників і клієнтів цієї клініки, зокрема ПІБ, дати народження, адреси проживання, телефон, e-mail, діагнози, дані медичної карти (що являє собою медичну таємницю), включаючи результати аналізів, діагнози, інформація про захворювання, результати проведення ПЛР-тестів, списки заражених китайським вірусом.
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За даними РНБО, у вільний доступ потрапили десятки тисяч записів про пацієнтів.
Вдалося встановити, що витік стався в результаті помилок конфігурації в інформаційних системах і базах даних медичного закладу, які мали доступ до мережі Інтернет.
Вільний доступ до баз даних надавав можливість не тільки викрадення персональної інформації, а й несанкціонованого внесення змін, включаючи модифікацію призначень ліків, результатів аналізів і обстежень, редагування записів у протоколі про надання допомоги хворим китайським вірусом.
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