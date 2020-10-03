Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, не змогла утримати власні достоїнства в новому бікіні

Пишногруда модель не звикла приховувати свої достоїнства під скромними нарядами. Анастасія воліє пікантні образи з акцентом на свої форми або ж бікіні, які і зовсім нічого не приховують.

У Інстаграме Насті можна зустріти найрізноманітніші провокативні кадри. Знаменитість завжди показує тіло у вигідному світлі і ракурсі, а також знає, як привернути увагу до себе завдяки одним лише купальникам або наборам білизни.

Наприклад, на одному зі своїх фото, зроблених на терасі, дівчина показала трендовий бікіні кольору «металік» і при цьому оголила груди, яку не зміг приховати досить крихітний ліфчик з зухвалим розрізом під бюстом.

Ось що пишуть шанувальники:

"Ти Міраж!; це просто любов з першого погляду 💕💕💕; Чудова 💘 любов; Прекрасна дама; Ну як тут встояти, скільки добра😍❤️; я дуже рада бачити твої фото🔥🔥; Відмінно, завжди можна публікувати таке, не відірватися; Гарячий образ з підвищеною пружністю🔥🔥; Ти так гарно виглядаєш; Так гаряче, зараз вискочать; Нічого собі красива пружна шкіра Може одного разу я стану такою ж; Прекрасне тіло, дитинко, вітаю 🔥😍👌🏼🌸».

Модель прославилася завдяки незвичайній зовнішності, яку, як вона запевняє, можна назвати натуральною. Анастасія приховує, скільки пластики зробила насправді. Пишні форми знаменитості виглядають дуже переконливо, адже при талії 60 см дівчина важить більше сімдесяти кілограм, а її бюст шостого розміру вона зовсім не ховає, за що і отримує сотні коментарів з обговореннями її зовнішнього вигляду.

Інше, шанувальників у Квітко набагато більше, ніж недоброзичливців. Дівчина щодня публікує в Instagram фото з відпочинку і приміряє нові бікіні в рамках роботи над рекламою з новими магазинами білизни.

На одному з фото Настя в червоному бікіні без принтів і прикрас змогла підкреслити форми по-новому, адже вона найчастіше віддає перевагу пляжні вбрання більш відкритого і сміливого дизайну.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів