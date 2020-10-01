Не тільки роботодавці, а й самі українці зможуть щомісяця робити внески до своєї пенсії

За словами міністра соціальної політики України Марини Лазебної, солідарну систему в країні хочуть збалансувати накопичувальним рівнем, пише Politeka, посилаючись на Главком.

"Це коли є власний накопичувальний рахунок, на який щомісяця ти і твій роботодавець сплачуєте внески. Наприклад, по два внески в перший рік - 2% внески із зарплати і 2% заплатить роботодавець. Я можу в щоденному режимі бачити ці кошти, які повинні вкладатися, працювати як довгий інвестиційний ресурс", – пояснила чиновниця.

Міністр стверджує, що нововведення принесе відчутну надбавку до пенсій українців.

"Якщо нічого не зміниться, і буде тільки солідарний рівень пенсійного забезпечення, то навіть показуючи велику офіційну зарплату, виплачуючи внески і набуваючи стаж, це буде 20-30% від моєї зарплати перед пенсією. Наприклад, при зарплаті 10 тисяч – це 3 тисячі пенсії", – додала міністр.

Раніше ми писали, що з пенсій українців можуть віднімати до 50% від загальної її суми. У ПФУ пояснили, що згідно зі статтею 50 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», з пенсії можливе віднімання не більше 50% від її розміру на утримання членів сім'ї, а також на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я.

Також причинами можуть бути смерть потерпілого або повернення переплачених сум зарплати у випадках, передбачених законом.

Нагадавши про вихід на пенсію в 60 років під питанням, в Раді попередили про проблеми: хто залишиться без виплат.

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