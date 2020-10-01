У другому кварталі поточного року реальний дохід у розрахунку на одного жителя України склав 15566 гривень

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на дані Державної служби статистики.

У грошовому вираженні це на 779 гривень (на 4,7%) менше в другому кварталі 2019 року, коли ця цифра становила 16345 гривень.

В цілому доходи українців скоротилися до 867,5 млрд гривень, а сукупний показник став менше на 4,5%.

Що ж стосується структури доходів українців, то вона наступна:

зарплата - 394,22 млрд гривень (45,44%);

допомоги та інші поточні трансферти - 324,62 млрд гривень (37,42%);

прибуток і змішаний дохід - 132,82 млрд гривень (15,31%);

дохід від власності - 15,89 млрд гривень (1,83%).

Також в Держстаті повідомили, що впали не тільки доходи, а й витрати українців.

У другому кварталі 2020 року вони скоротилися на 6,9% (до 865,6 млрд гривень). 1,9 млрд гривень українці тепер зберігають у вигляді заощаджень.

Раніше ми писали, що доходи бюджету України на наступний рік спрогнозовані Кабміном України виходячи з того, що доходи від податку на доходи фізичних осіб збільшаться на 19%, А ПДВ (внутрішній та імпортний) – на 21%. При цьому уточнюється, що економіка зросте всього лише на 13% (у номінальному вираженні).

Згідно з висновками економістів Центру економічної стратегії, для збереження макроекономічної стабільності і для того, щоб уникнути секвестру витрат, очікувані показники доходів бюджету необхідно переглянути, а дефіцит повинен скласти не більше 3% від ВВП.

Економісти попереджають, що запланований на наступний рік дефіцит в 6% ВВП – найбільший за останні роки (не рахуючи поточний рік). Подібний дефіцит створює істотні ризики для виконання бюджетних витрат. До того ж, якщо в Україні буде відновлено жорсткий карантин, про зростання доходів бюджету і ВВП можна навіть не думати.

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