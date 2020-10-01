Відома українська співачка Злата Огневич завжди виглядає неймовірно і довела це жарким образом в сукні

Красуня часто ділиться в своєму Instagram кадрами з різних фотосесій, повідомляє Politeka.net. Зірка похвалилася ідеальною фігурою в чорній сукні на тонких бретельках.

Злата позувала на вулиці, трохи вигнувшись для додачі своїм формами ще більшого об'єму. Красуня сперлася об білий кам'яний паркан і відвела погляд назад.

Шовкова тканина відмінно підкреслила ідеальні вигини Злати. Її фігура варта всіх похвал.

Завершили образ золоті прикраси на шиї.

"З Міжнародним Днем музики 🎧 і що б ми робили без всіх цих концертів і пісень ️ ️ нехай у кожної душі грає своя мелодія️", - підписала фото зірка.

За 12 хвилин пост зібрав майже 500 лайків і багато коментарів.

"🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥класна", " красива❤️", " Злато, ви стали ще красивіше!", "Вітаю зі святом ❤️❤ ️ неймовірно красива 😍", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ вітаю тебе, люблю тебе, і як ти співаєш сонечко", " неймовірна гарнюня 🔥 💖 😍", " bellissima♥️", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Злата Огневич позувала в полі під відкритим небом у вельми відвертому образі. Вона прикриває груди модним солом'яним капелюшком, кокетливо демонструючи на камеру свої голі плечі. При цьому під головним убором можна помітити тоненькі зав'язки, тому швидше за все Огневич позує в топі або купальнику.

Її шанувальники не змогли пройти повз такого знімка і написали багато приємних слів чарівності і красі.

Нагадавши, Злата Огневич посвітила грудьми в топі з мотузочок, прогулявшись по Києву: можна дивитися вічно.

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич в прозорій сукні без краплі збентеження розвалилася на сходинках:"як у казці".

Також Politeka писала, що Злата Огневич захопила ідеальним шпагатом, Волочковій сподобається: "яка ж ти...".