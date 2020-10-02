Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала модний бікіні на курорті

Модель прославилася завдяки незвичайній зовнішності, яку, як вона запевняє, можна назвати натуральною. Анастасія приховує, скільки пластики зробила насправді. Пишні форми знаменитості виглядають дуже переконливо, адже при талії 60 см дівчина важить більше сімдесяти кілограм, а її бюст шостого розміру вона зовсім не ховає, за що і отримує сотні коментарів з обговореннями її зовнішнього вигляду.

Інше, шанувальників у Квітко набагато більше, ніж недоброзичливців. Дівчина щодня публікує в Instagram фото з відпочинку і приміряє нові бікіні в рамках роботи над рекламою з новими магазинами білизни.

На одному з фото Настя в червоному бікіні без принтів і прикрас змогла підкреслити форми по-новому, адже вона найчастіше віддає перевагу пляжні вбрання більш відкритого і сміливого дизайну.

"Малятко гідна тільки любові😋; Абсолютно чудово 🔥; прекрасний; дуже дуже жарко; у тебе кращий бюст, дитинко; Любите ваше вираз обличчя. І це гарне червоне бікіні; у тебе велика попа і твій бюст теж; Ти виглядаєш прекрасно; я б хотів тебе побачити; ти така красива; у тебе красиві ці дві штуки, хм».

Ми також писали, що Настя звикла до уваги, адже вона володіє дивовижними формами і не бажає це приховувати. Модель може похвалитися дуже пишними стегнами, тонкою талією і не менш ефектним бюстом. При вазі сімдесят кілограм і невисокому зростанні Квітко вдалося стати моделлю саме завдяки її пропорціям.

У чорному купальнику з тонкими лямками на талії Настя вразила виглядом фанатів, адже продемонструвала засмагле тіло у всій красі з вигідного ракурсу. Не забула Настя виставити і свій бюст вперед, трохи вигнувшись.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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