Американська модель Ебігейл Рэтчфорд підкорила простим чином в жовтому бікіні

Модель кожен день показує, як займається новими зйомками в стильній білизні. Рекламуючи продукцію модних брендів, дівчина стала дуже популярна, адже її образи копіюють сотні жінок.

Стильна брюнетка не приховує минулого-раніше вона працювала офіціанткою, шукала себе до тих пір, поки не зрозуміла, що саме незвичайна зовнішність стане її ключем до успіху.

На одному з спокусливих кадрів Ебі прогнулася, випнувши бюст вперед і показуючи його у всій красі в жовтому бікіні. Темні локони модель розпустила, а свій мінімалістичний образ вона доповнила легким макіяжем.

Жовтий колір купальника особливо вдало виглядав на засмаглому тілі Ретчфорд, що і відзначили фанати:

"Гаряча штучка; дівчинка в порядку👌; хотів би спробувати ваш лимонад! 👅; О, дитинко💋 😘; ти найкраща і ти це знаєш; так дитинко! 😍 🔥; Дуже красиво❤️; смачний Лімонлайд; чудово; красивіше неможливо😍 😍; приголомшлива красуня з тілом😍; я буду професійним консультантом для цих лимончиків😉; така дівчинка мила; скільки тут яскравих моментів; прогин зарахований; це дуже яскраво».

Раніше ми писали, що струнка модель з привабливою зовнішністю кожен день показує в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram, як веселиться на зйомках. Красуня проводить насичені будні і демонструє найрізноманітніші образи, так як співпрацює з онлайн-магазинами одягу.

Ебі показує на фото, як правило, кращі наряди для дому або ж мереживну білизну, здатне закрутити голову багатьом. Цей раз не був винятком. Ретчфорд вдалося вразити навіть без пікантних нарядів-вона просто скинула все зайве і прикрилася білосніжним банним рушником, посвітивши при цьому сідницями.

Жаркий кадр з ванної знаменитості прокоментували кілька сотень фанатів самим різним чином.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"