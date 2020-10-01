З пенсій українців можуть віднімати до 50% від загальної її суми

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення видання Пенсійний кур'єр.

У відомстві пояснили, що згідно зі статтею 50 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», з пенсії можливе віднімання не більше 50% від її розміру на утримання членів сім'ї, а також на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим пошкодженням здоров'я.

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Також причинами можуть бути смерть потерпілого або повернення переплачених сум зарплати у випадках, передбачених законом.

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Раніше ми писали, що глава Міністерства соцполітики Марина Лазебна розкрила українцям подальші плани на пенсійну систему. За словами міністра, в Україні хочуть об'єднати солідарну і накопичувальні пенсійні системи, а також ввести додатковий внесок для співробітника.

Глава Мінсоцполітики повідомила, що планується збалансувати солідарну систему накопичувальним рівнем. Так, у співробітника повинен бути власний накопичувальний рахунок, на який кожен місяць він і його роботодавець платять внески.

На початку роботи із зарплати співробітника будуть утримувати 2%, які надійдуть на особливий рахунок. Таким чином, люди, які вийшли на пенсію отримувати більш високі виплати.

Лазебна підкреслила, що колишня система нарахування пенсій не зможе працювати. Якщо в країні не нагрянуть зміни, то навіть з великою офіційною зарплатою, виплатою внесків і придбанням стажу, пенсія буде 20-30% від зарплати. Так, наприклад, зарплата в 100 тисяч призведе до пенсії розміром 3000 гривень.

Міністр повідомила, що пенсійне реформування вже запущено. Відповідний фонд поповнюється платниками податків, але в ПФУ все одно існує дефіцит коштів.

Українцям роз'яснили, коли чекати пенсію пільговим категоріям. Йдеться про співробітників, які працюють у шкідливих умовах і за скороченим тижнем.

Ще 18 листопада 2005 року Міністерства праці та соціальної політики України видало наказ, в якому затвердили Списки 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

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Пільговий стаж зараховується тільки період, коли працівник працював на шкідливому виробництві протягом повного робочого дня, а саме: за вказаними списками не менше 80% робочого часу, встановленого для даних. Інформація береться з урахуванням підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, пов'язаних з виконанням трудових обов'язків.

Коли співробітник працює "неритмічно", то згідно з пунктом 7 Порядку 383, підрахунок пільгового стажу робиться так: загальне число днів, під час яких співробітник повний робочий день був зайнятий при шкідливих умовах, ділиться на 25,4 — при шестиденному робочому тижні і на 21,2 — при п'ятиденному робочому тижні.

Проводиться розрахунок пільгового стажу співробітників спеціалізованих підприємств і організацій (ремонтних, ремонтно-будівельних, монтажних), які зайняті повний робочий день на роботах з шкідливими умовами також за списками.

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