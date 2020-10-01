Відома модель Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", продемонструвала вигини майже в невидимому купальнику

Зірка регулярно ділиться з підписниками в Instagram найспекотнішими фото, пише Politeka.net. Цього разу красуня похвалилася формами в облягаючому купальнику тілесного кольору.

Зверху наряд був скромним, а ось, спускаючись нижче, можна помітити величезні вирізи з боків. Плечі красуні були прикриті, ймовірно, щоб їх не обпікало сонце.

Вирізи з боків оголили струнку талію і пишні стегна, зокрема, пружні сідниці. Бікіні оголило соковиті частини тіла, особливо це стало видно, коли модель повернулася спиною.

Красуня одягла капелюшок, прикривши голову від сонця, її довге волосся закрило собою п'яту точку, але не до кінця, залишивши місце для інтриги.

Макіяж Роуз лише підкреслив її красиві риси обличчя. Відмінно виділялися пишні вії і блискучі від блиску губи.

"Трохи вітаміну мені ✨", - підписала фото красуня.

За 14 годин пост зібрав понад 300 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі написали, що зірка, як завжди, чудово виглядає.

"Дозволь тебе обійняти", - не стримався один з фанатів.

Нагадаємо, Демі Роуз одягла на груди тонкі лямки, що нагадують формою ліфчик, проте самі по собі вони являли лише "каркас" для білизни. На оголені груди зірка приліпила блискучі камінці, які приховали від очей пікантні місця. З плечей спала срібна накидка.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз позувала лише в червоному ліфчику з нереальним вирізом в зоні декольте, й відразу ж отримала кілька сотень відгуків.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер