Це випливає з проекту держбюджету на 2021 рік

Доходи бюджету України на наступний рік спрогнозовані Кабміном України виходячи з того, що доходи від податку на доходи фізичних осіб збільшаться на 19%, А ПДВ (внутрішній та імпортний) – на 21%

Про це передає Politeka з посиланням на UBR.ua.

При цьому уточнюється, що економіка зросте всього лише на 13% (у номінальному вираженні).

Згідно з висновками економістів Центру економічної стратегії, для збереження макроекономічної стабільності і для того, щоб уникнути секвестру витрат, очікувані показники доходів бюджету необхідно переглянути, а дефіцит повинен скласти не більше 3% від ВВП.

Економісти попереджають, що запланований на наступний рік дефіцит в 6% ВВП – найбільший за останні роки (не рахуючи поточний рік). Подібний дефіцит створює істотні ризики для виконання бюджетних витрат.

До того ж, якщо в Україні буде відновлено жорсткий карантин, про зростання доходів бюджету і ВВП можна навіть не думати

Крім того, в проект заклали дуже швидке підвищення мінімальної зарплати (на 30%, до 6500 гривень). Експерти вважають, що для економіки корисніше було б уповільнити цей процес, підвищивши "мінімалку" поетапно (в 2021 і в 2022 році), а потім – впровадити деполітизований механізм.

Нагадаємо, Кабмін України затвердив і направив до Верховної Ради проект закону" про Держбюджет України на 2021 рік", згідно з яким дефіцит держбюджету в наступному році складе 6% ВВП. Це менше закладеного показника на 2020 рік на 1,5 п.п. (7,5% ВВП або 298 млрд грн).

Бюджетні доходи, передбачені документом, складуть 1,071 трлн грн, витрати – 1,350 трлн грн. Дефіцит бюджету запланований у розмірі трохи більше 270 млрд грн, а держборг по відношенню до ВВП-64,6%;

Ми писали про те, що українців попередили, що з виплатою пенсій можуть виникнути великі проблеми. Справа в тому, що станом на 1 вересня борг перед ПФУ досяг 20,5 млрд грн. При цьому в Комітеті з питань соціальної політики Верховної Ради в неділю, 27 вересня, заявили, що така ситуація може призвести до "проблем, пов'язаних з виплатою пенсій".

Зазначається, що у 2021 році видатки державного бюджету на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду зростуть до 203,8 млрд грн.

Нагадаємо, що у ПФУ повідомили важливу новину про пенсії, що стало автоматичним.

А ще Politeka писала, що з українців здеруть по 16 тис. гривень, розкрився сюрприз держбюджету-2021: "з кожного, включаючи новонароджених…».

Також Politeka повідомляла, що блокування карт з пенсіями: у деяких українців великі проблеми з виплатами, хто під ударом.