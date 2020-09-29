37-річна німецько-турецька актриса Мер'єм Узерлі, яка готується стати матір'ю вдруге, з'явилася в чорному в новій фотосесії

Красуня, яка виконала одну з головних ролей в серіалі "Величне століття", вбралася в чорне пальто з гудзиками, передає Politeka.net.

Зірка позувала в чорному облягаючому топі, зверху якого одягла теплий одяг. Артистка розстебнула гудзики, щоб краще показати свою ідеальну фігуру.

Завершила образ Мер'єм проста зачіска у вигляді пучка ззаду. Хвилясте пасмо у обличчя додало образу якоїсь завершеності. Акуратні сережки у вухах стали маленьким акцентом.

Узерлі посміхалася, дивлячись вдалину своїм і чистими і світлими очима.

За три години пост зібрав майже 700 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали актрисі найпозитивніші коментарі, зізнаючись у коханні її таланту.

"Божечки, яка ти гарна ❤️❤️❤️ Обожнюю тебе Мер'єм 🥺 З мамою завжди дивимося Величне століття ☺️", - написала одна з фанаток.

Нагадаємо, Мер'єм Узерлі поділилася зворушливим фото з дочкою, Ларою. Батьком дівчинки є турецький бізнесмен Джан Атеш. Пара розлучилася в серпні 2013 року, коли Узері була вагітною.

Зараз вагітна артистка приховує ім'я батька дитини. Однак вона розповіла, що коханий вже переїхав до них з донькою в Німеччину з США.

Раніше повідомлялося, що Мер'єм Узерлі показала свою розкішну зовнішність крупним планом. Дівчина була у звичній чорній майці. Її руки і плечі були оголені. Актриса позувала на чорному тлі, завдяки чому її тіло прекрасно відтінялося світлом.

Виглядала Узерлі чарівно, від її обличчя просто неможливо відірвати погляд.

Пост красуні швидко набрав понад 50 тисяч лайків.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі зізналася у вагітності, фото майбутньої мами: "З'явиться на світ в...".

Як повідомляла Politeka, зірка " чудового століття "здивувала ідеальними рисами, показавшись зблизька:" Мер'єм, яка ж...".

Також Politeka писала, що Мер'єм Узерлі засліпила красою, показавши обличчя зблизька:»така щаслива".