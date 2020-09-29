Відома модель і співачка Тетяна Котова, екс-солістка гурту "ВІА Гра", порадувала яскравим образом у міні

Зірка поділилася кадрами свого кліпу, в якому заворожила жаркими танцями, пише Politeka.net. Модель поділилася відео у своєму Instagram (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Котова вбралася в яскраву блузу, яку розчахнула і посвітила бюстом в рожевому ліфчику. Модель була також у фіолетовій спідничці з бахрамою, яка красиво колихалася від будь-якого руху стегнами.

Красиве міні дозволило розглянути стрункі ніжки.

Зірка зробила гарну зачіску, оголивши одне вушко. Вона широко посміхалася, макіяж з акцентом на губи відмінно підійшов настільки жаркому образу.

"«Adios» - весна 2018 (кліп знімали в Португалії, смішна драматична історія як в самому кліпі, так і в історії його створення: авіакомпанія втратила багаж з усіма образами стилістів, які готувалися не один місяць, а одного з членів команди не випускали з Росії, тому що в консульстві забули вчасно передати паспорт з візою, а фінальна сцена взагалі знімалася під проливним холодною зливою)", - написала артистка і поцікавилася, яка пісня найбільше подобається її шанувальникам.

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Майже за годину пост зібрав близько 2000 лайків і багато коментарів.

"Привіт, Тетяна🔥🌹! Улюблена пісня Тетяна Котова🔥 🌹❤😘 👌!", " Adios )", " Мені подобається "Танцюй, дівчинко!"так як моя дочечка дуже сильно любить і теж знімала тік-токи під цей звук😍 🙌", " ви прекрасні як завжди 😊 🔥 я просто без розуму від пісні половина😊 🔥 😍", "давай зі мною - це просто мій фаворит", "мені найбільше подобається танцюй дівчинка", - написали користувачі мережі.

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