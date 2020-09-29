Відома модель і співачка Тетяна Котова, екс-солістка гурту "ВІА Гра", порадувала яскравим образом у міні 

Зірка поділилася кадрами свого кліпу, в якому заворожила жаркими танцями, пише Politeka.net. Модель поділилася відео у своєму Instagram (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Котова вбралася в яскраву блузу, яку розчахнула і посвітила бюстом в рожевому ліфчику. Модель була також у фіолетовій спідничці з бахрамою, яка красиво колихалася від будь-якого руху стегнами. 

Красиве міні дозволило розглянути стрункі ніжки. 

Зірка зробила гарну зачіску, оголивши одне вушко. Вона широко посміхалася, макіяж з акцентом на губи відмінно підійшов настільки жаркому образу. 

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"«Adios» - весна 2018 (кліп знімали в Португалії, смішна драматична історія як в самому кліпі, так і в історії його створення: авіакомпанія втратила багаж з усіма образами стилістів, які готувалися не один місяць, а одного з членів команди не випускали з Росії, тому що в консульстві забули вчасно передати паспорт з візою, а фінальна сцена взагалі знімалася під проливним холодною зливою)", - написала артистка і поцікавилася, яка пісня найбільше подобається її шанувальникам. 

Майже за годину пост зібрав близько 2000 лайків і багато коментарів. 

"Привіт, Тетяна🔥🌹! Улюблена пісня Тетяна Котова🔥 🌹❤😘 👌!", " Adios )", " Мені подобається "Танцюй, дівчинко!"так як моя дочечка дуже сильно любить і теж знімала тік-токи під цей звук😍 🙌", " ви прекрасні як завжди 😊 🔥 я просто без розуму від пісні половина😊 🔥 😍", "давай зі мною - це просто мій фаворит", "мені найбільше подобається танцюй дівчинка", - написали користувачі мережі. 

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Многие отгадали порядок песен, но кто-то запутался или даже не слышал некоторых из них. Специально для остальных я выложу сегодня в сторис ссылки на свои последние песни и клипы 🎶 ⠀ 💜 «Adios» - весна 2018 (клип снимали в Португалии, смешная драматичная история как в самом клипе, так и в истории его создания: авиакомпания потеряла багаж со всеми образами стилистов, которые готовились не один месяц, а одного из членов команды не выпускали из России, потому что в консульстве забыли вовремя передать паспорт с визой, а финальная сцена вообще снималась под проливным холодным ливнем) ⠀ ❤️ «Давай со мной!» - осень 2018 (клип снимали в Москве на территории дизайн-завода Flacon, в съёмках приняли участие более 20 девушек непрофессиональных танцоров, которые работают в разных областях и никогда не снимались и не занимались профессионально танцами. Именно эта песня стала первым официальным русскоязычным треком в международном альбоме ZUMBA) ⠀ 🧡 «Мандарины» Песня вышла в тот же год перед самым Новым годом и стала гимном всех девушек, намекающих деду морозу на подарок 🏝🍊🌊 ⠀ ❤️ «Подруга» - песня вышла в начале 2019 года, а клип снимался в Киеве, куда я пригласила своих звездных и не медийных подруг, чтобы они как никто лучше исполнили свои настоящие роли 😌 ⠀ 💛 «Танцуй, Девочка!» - песня вышла осенью 2019 и сразу собрала огромное количество снятых на неё роликов в социальной сети Tik-Tok ⠀ 💖 «Половина» вышла в 2020 году и пока неизвестно получится ли снять на неё клип, хотя знаю, что все очень ждут 🙏🏻 ⠀ А какая твоя любимая?

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