Многие отгадали порядок песен, но кто-то запутался или даже не слышал некоторых из них. Специально для остальных я выложу сегодня в сторис ссылки на свои последние песни и клипы 🎶 ⠀ 💜 «Adios» - весна 2018 (клип снимали в Португалии, смешная драматичная история как в самом клипе, так и в истории его создания: авиакомпания потеряла багаж со всеми образами стилистов, которые готовились не один месяц, а одного из членов команды не выпускали из России, потому что в консульстве забыли вовремя передать паспорт с визой, а финальная сцена вообще снималась под проливным холодным ливнем) ⠀ ❤️ «Давай со мной!» - осень 2018 (клип снимали в Москве на территории дизайн-завода Flacon, в съёмках приняли участие более 20 девушек непрофессиональных танцоров, которые работают в разных областях и никогда не снимались и не занимались профессионально танцами. Именно эта песня стала первым официальным русскоязычным треком в международном альбоме ZUMBA) ⠀ 🧡 «Мандарины» Песня вышла в тот же год перед самым Новым годом и стала гимном всех девушек, намекающих деду морозу на подарок 🏝🍊🌊 ⠀ ❤️ «Подруга» - песня вышла в начале 2019 года, а клип снимался в Киеве, куда я пригласила своих звездных и не медийных подруг, чтобы они как никто лучше исполнили свои настоящие роли 😌 ⠀ 💛 «Танцуй, Девочка!» - песня вышла осенью 2019 и сразу собрала огромное количество снятых на неё роликов в социальной сети Tik-Tok ⠀ 💖 «Половина» вышла в 2020 году и пока неизвестно получится ли снять на неё клип, хотя знаю, что все очень ждут 🙏🏻 ⠀ А какая твоя любимая?