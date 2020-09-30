Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, виставила бюст в білосніжному бікіні

Фанати зірки на відповідній сторінці опублікували одне з найспекотніших архівних фото в Instagram, пише Politeka.net.

На знімку відома красуня відпочиває на білому шезлонгу. Квітко позувала в білому бікіні. Крихітний ліфчик підстрибнув на великих грудях і показав частину апетитних місць. Ліфчик стиснувся посередині, завдяки цікавому крою.

Зірка злегка вигнулася, щоб підкреслити округлі стегна. Плавки підстрибнули вище стегон.

Завершили такий літній і спекотний образ різні аксесуари, зокрема темні окуляри.

Модель розпустила хвилясте волосся і трохи підвелася.

Не тільки фігура привертає увагу, але і бездоганні риси обличчя красуні. Пухкі губи просто створені для поцілунку.

За годину пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали красуні масу приємних слів.

"Моє блаженство", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Анастасія Квітко постала боком, щоб показати найапетитніші місця.

Великі груди ледь не виривалися з нескромного вирізу.

Тканина підкреслила тонку талію, а у відвертих розрізах з боків можна помітити оголені пишні сідниці.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко похвалилася розмірами бюста в глибокому декольте. Міні-сукня червоного кольору з акуратним дизайном і без принта відразу привернула увагу шанувальників. В даному вбранні Настя виглядала дуже спокусливо, адже тонка тканина ледь приховувала її пишні стегна і дуже пишні груди.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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