Молода дружина відомого українського співака Віктора Павлика відверто розповіла про свої невдачі

26-річна Катерина Репяхова, яка нещодавно нарвалася на різку критику через те, як швидко вони з чоловіком повернулися до концертного життя після смерті його сина, поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Дівчина розповіла, що у неї в житті настав непростий період.

"Хочу зізнатися, що у мене останнім часом провал за провалом з просуванням мого блогу. Але я знаю точно, що помилка-це трамплін! Коли я помиляюся, в момент усвідомлення і прийняття помилки, я отримую задоволення. Тому що, це говорить тільки про те, що я не стою на місці", - написала Репяхова.

Вона додала, що вважає провали і помилки важливою частиною успіху. Також дівчина зазначила, що»переможці – це ті, хто ніколи не здаються".

Свій пост Репяхова супроводила власним фото, на якому вона сидить, притулившись до цегляної стіни. На знімку дівчина виглядає злегка втомленою.

Раніше ми писали, що Репяхова опублікувала фото, на якому показала свій головний фізичний недолік.

Катерина Репяхова зважилася на одкровення, відповідаючи на питання передплатників. Так один з користувачів поцікавилася:" Катюш, а не замислювалася зробити Ріно", - мова йде про пластичну операцію по корекції носа. Дружина Павлика заявила, що ніс її цілком влаштовує і вона не збирається нічого з ним робити, зате готується позбутися іншої частини тіла.

"Я б друге підборіддя відрізала)) напевно, зроблю років в 40", - заявила Катерина Репяхова і вказала на проблемне місце на фото.

Нагадавши, молода дружина Віктора Павлика морально готується до операції, відверте зізнання.

Як повідомляла Politeka, трагедія зірвала весілля Віктора Павлика з юною коханою.

Також Politeka писала, що екс-дружина Павлика розкрила останнє бажання покійного сина.