Злочинці не дрімають: стало відомо, як в Україні можна позбутися грошей, всього лише скориставшись банкоматом

Зокрема, почастішали випадки, коли шахраї використовують спеціальний пристрій - щоб вкрасти дані карти і зробити дублікат, пише "Обозреватель". Мова про "скіммер" - мініатюрний зчитувальний переносний пристрій, який може кріпитися до банкомату (звідси і назва цього виду шахрайства - "скіммінг").

Експерт з кібербезпеки Марина Кобейник зазначає, що одна справа, коли клієнти самі переводять 500-1000 грн, повіривши розповідям по телефону, а інша - скіммінг.

"Все інакше - шахрайство відбувається не з вини клієнта. Тут досить просто скористатися банкоматом", - зазначила експерт.

Більш детально про використання цього пристрою розповіла заступник директора Асоціації "ЕМА" Олеся Данильченко: "Це не рідкісне явище. Встановлюється пристрій або на картрідер, або всередині самого картрідера. І це проблема, їх помітити практично неможливо. Але їм же потрібно ще й пін-код отримати. Для пін-коду встановлюється мініатюрна камера, або в фальш-панелі, або десь поруч".

Шахрай підходить до банкомату, вставляє скімінг в роз'єм, прикріплює камеру до стінки банкомату або ж встановлює спеціальну накладку на клавіатуру, яка запам'ятовує, які цифри набирав клієнт банку.

Раніше ми писали про те, що банкомат ПриватБанку "надув" українку на 20 000 гривень. Інцидент стався в Дніпрі. Жінка написала скаргу на сайті Мінфіну.

"У банкоматі-терміналі знімала 20000 грн. Після натискання кнопки "видати гроші" банкомат почав рахувати банкноти по звуку і подавати їх у вікно видачі, і протягом наступних 5-7 хвилин світилося те ж вікно смуга завантаження, банкомат не реагував. Після звернення відразу на гарячу лінію ПриватБанку, оператор сказав, що потрібно натиснути, щоб розблокувати банкомат від зависання. З другої спроби вийшло і банкомат віддав карту, але гроші так і не видав!!! А списання по карті пройшло...", - поділилася обурена клієнтка.