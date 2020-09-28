Злочинці не дрімають: стало відомо, як в Україні можна позбутися грошей, всього лише скориставшись банкоматом
Зокрема, почастішали випадки, коли шахраї використовують спеціальний пристрій - щоб вкрасти дані карти і зробити дублікат, пише "Обозреватель". Мова про "скіммер" - мініатюрний зчитувальний переносний пристрій, який може кріпитися до банкомату (звідси і назва цього виду шахрайства - "скіммінг").
Експерт з кібербезпеки Марина Кобейник зазначає, що одна справа, коли клієнти самі переводять 500-1000 грн, повіривши розповідям по телефону, а інша - скіммінг.
"Все інакше - шахрайство відбувається не з вини клієнта. Тут досить просто скористатися банкоматом", - зазначила експерт.
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Більш детально про використання цього пристрою розповіла заступник директора Асоціації "ЕМА" Олеся Данильченко: "Це не рідкісне явище. Встановлюється пристрій або на картрідер, або всередині самого картрідера. І це проблема, їх помітити практично неможливо. Але їм же потрібно ще й пін-код отримати. Для пін-коду встановлюється мініатюрна камера, або в фальш-панелі, або десь поруч".
Шахрай підходить до банкомату, вставляє скімінг в роз'єм, прикріплює камеру до стінки банкомату або ж встановлює спеціальну накладку на клавіатуру, яка запам'ятовує, які цифри набирав клієнт банку.
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