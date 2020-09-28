Результати п'ятого випуску "Танців з зірками" стали великою несподіванкою для багатьох

Темою "Танців з зірками 2020" стало світове кіно. Тому всі учасники шоу вразили яскравими перевтіленнями і постановками. Але одній парі все ж довелося покинути проект.

Понервувати глядачам шоу довелося цього разу ще й через так зване прокляття 5 ефіру: вже кілька сезонів поспіль саме в цей тиждень проект покидала одна з найсильніших пар.

За результатами голосування суддів і глядачів, в зоні ризику опинилися Позитив і Юлія Сахневич, Арама Арзуманян і Тоня Руденко. Дві пари дійсно є дуже сильними, тому своєрідне прокляття таки збулося, про що сказав Юрій Горбунов.

Цього разу шоу покинули Арам Арзуманян і Тоня Руденко. Після оголошення результатів голосування весь зал замовк і тільки після декількох секунд паузи глядачі підтримали учасників оплесками.

Результати цього випуску вийшли наступні.

"Я буду сумувати за Арамом, тому що він – людина честі", – підкреслила Тіна Кароль.

Сам актор у своїй промові подякував усім шанувальникам, колегам та організаторам шоу"Танці з зірками 2020".

Це шоу дійсно прекрасне. Я старався, танцював і це було для мене щось нове... я намагався йти до ідеалу, тому що біля мене – найкращі танцівники країни, – зазначив Арам Арзуманян.

Глядачі приголомшені таким результатом і вважають рішення несправедливим. У мережі просять повернути пару.

"Блін, поверніть їх. Без них вже нецікаво", "Плачу. Я не була за цю пару спочатку, але Арам такий старанний. Чоловікові сьогодні розповідала, як Арам класно танцює. Реально прокляття. Вони б стільки всього могли ще показати", " Несправедливо!!Вони танцювали краще деяких залишилися пар!!", "Мдааа...взагалі розчарування!!!🤯 ☹ Залишити дерев'яних і відверто слабких позитиву, Фреймут, Петрожицьку, Винника... що робити? Арам реально танцював круто, кожен номер продуманий до дрібниць! В черговий раз @tanci1plus1 довели, що все йде за їх заздалегідь продуманим сценарієм! Ганьба", "взагалі не справедливо!! Тарас мав покинути проект! Арам трудився непокладаючи сил, а Тарас то тренується, то з партнеркою свариться! Між парою позитиву і Арама явна різниця, не в бік позитиву. Але фанатки-Школярки витягнуть, не страшно", "Фреймут краще б", "кращу пару злили, а "дерево" Фреймут продовжить танцювати 😒 м-да уж", - пишуть в мережі.

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