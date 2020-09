View this post on Instagram

Відкривали вечір світового кіно Арам Арзуманян (@aram_dad) з Тонею Руденко (@tonya_23ruda) у образах Міккі та Мінні Маус. Тобі сподобався веселий джайв пари? Підтримуй Арама і Тоню – телефонуй 0900 900 008, надсилай смс-повідомлення з цифрою 08 на короткий номер 7914, віддавай «Суперголос» у мобільному додатку 1+1 video.