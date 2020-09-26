Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова влаштувала домашній вечір разом з новими знайомими

Анастасія славиться любов'ю до реклами самих різних товарів. Щоб отримати подарунок або якусь послугу безкоштовно, балерина згодна рекламувати купелі, кулери для води, магазини з доставки продуктів, салони краси і багато іншого. Цього разу Волочкова вирішила розповісти про своїх нових знайомих, які привели в порядок її пухнастого домашнього вихованця Лаки.

Так, спеціально для того, щоб похвалитися своїм вихованцем, Анастасія одяглася до прийому гостей. Два різних образи балерина продемонструвала з пухнастим другом на руках. При цьому примітним стає те, що сама Анастасія не ходить в салон на стрижку, а її волосся їй фарбує її Домробітниця. Саме за зачіску Волочкову висміюють найбільше, тому вона заздалегідь приховала доступ до коментарів, уникаючи порад про те, що "їй самій пора постригтися".

Також зірку нерідко висміюють за фігуру, давно вийшла за форму балерини і манеру носити вийшли з моди вбрання. Користувачі мережі вважають, що"Діва постаріла".

"Ось так чудовим способом завдяки моїм друзям Грумер і просто хорошим людям Валентині і Роману з ветклініки наш котик Лаккі пострижений в кращому вигляді!🙏Він жодного разу не нявкнув, немов отримував задоволення від стрижки! Та просто все в цьому житті залежить від добрих і світлих людей.🙏 😊 Їх котики відчувають! Ми подружилися! А хлопці ще мені цікавий подарунок подарували.😉 Але про нього-в сторіз скоро.😊», - написала Анастасія.

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова оскандалилася кадрами «хмільних» гулянь.

"Люблю Микиту! Ми за істину! Слава нам-любові Богам!» - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що Волочкова після вживання спиртного просить у Джигурди привезти їй пристрій для «дорослих» утіх, проте потім різко передумує і просить «аленький цветочек». Побачене справило ефектно бомби серед користувачів мережі, які поспішили дорікнути знаменитість в негідній поведінці.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми:"своє місце в цирку".

Також Politeka писала, що розлючена Волочкова не витримала нападок і виправдалася за вино після репетицій: "маю право!».

А ще Politeka повідомляла, що розгульна Волочкова з бездонним декольте притулилася до зрілого красеня: "прямо в кабінеті вони..."