Вот так чудесным способом благодаря моим друзьям грумерам и просто хорошим людям Валентине и Роману @wolanski_grooming из ветклиники @ivmclinic наш котик Лакки пострижен в лучшем виде!🙏Он ни разу не мяукнул, словно получал удовольствие от стрижки! Да просто все в этой жизни зависит от добрых и светлых людей.🙏😊 Их котики чувствуют! Мы подружились! А ребята ещё мне интересный подарок подарили.😉 Но о нем-в сториз скоро.😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #цирк #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #стрижкакота