Всесвітньо відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала спекотне фото з відпочинку

Як передає Politeka.net , 39-річна опублікувала на сторінці в Instagram

На Карді бразильська красуня постала на березі моря, спокусливо спершись на пальму.



А справжню райську насолоду викликав наряд Алессандри. Одягалася модель в коротенькі шорти і мініатюрний купальник, які ледь прикривав її груди.

Шанувальники всесвітньо відомої моделі по достоїнству оцінили пікантний кадр десятками тисяч лайків і сотнями захоплених коментарів.

Раніше Амбросіо порадувала появою разом з дочкою, Анею-Луїзою.

На фото модель позувала на тлі заходу в рожевій сукні на тонких бретельках. Алессандра тримала в руках парфуми і закрила очі, ніби насолоджуючись їх ароматом.

Нагадаємо, модель прославилася завдяки роботі з білизняним брендом Victoria's Secret. Також вона була першою моделлю дочірнього бренду Victoria's Secret-Pink line. Співпрацювала з брендами Next, Armani Exchange, Christian Dior і Ralph Lauren.



Нагадаємо, що Алессандра Амбросіо спокусила неймовірними розмірами в купальнику:"вогняна красуня".

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