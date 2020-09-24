23-річна українська співачка Мішель Андраде, фаворитка репера Потапа, підкорила стильним образом

Зірка опублікувала яскраве фото у своєму Instagram, передає Politeka.net. Красуня сфотографувала себе крупним планом.

Мішель одягла салатовий купальник під горло. Великі сонячні окуляри закрили її очі від сонця.

Артистка підняла підборіддя і ніби милувалася заходом сонця в такій позі. Крім того красуня прибрала волосся і засвітила за вушком акуратне татуювання.

"Що вас чекає😍 🦋 🔥", - заінтригувала співачка.

За годину пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Потап вже розповів, що бомба🔥", " я просто не доживу до наступного тижня, я здохну😭 😭", "омг, яка красива, я не можу😻 💔"," ви дуже милі міс🔥", " Мішель ти красуня🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️🔥", "Метелики, бабулетоньки)---_♥️", "Купальничок супер.♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ", "Ой давай-давай швидше вже👏 👏 👏 👏", " чимось мені це фото нагадує рекламу пуми😅", "гарного відпочинку", "пісня супер💯 💯 💯", "нас чекає гармата, як завжди🔥 😻", "по-любому щось класне💖",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Мішель Андраде постала в зеленому купальнику. Зухвала брюнетка з усіх ракурсів продемонструвала міцний "горішок", тонку талію і пружний бюст перш, ніж з посмішкою і запалом забігти у воду.

Раніше повідомлялося, що Мішель Андраде постала на фото в рваному фіолетовому топі і чорних шкіряних штанях. Зухвала брюнетка повернулася до камери спиною, піднявши одне плече до підборіддя, і кинувши грайливий погляд в об'єктив. Її волосся при цьому було вологими через укладку.

Нагадаємо, що Мішель Андраде потрясла зовнішністю в новому образі, Потап оцінив: "Ох, яка нереальна".

Також Politeka писала, що Мішель Андраде рвонула з дочкою Потапа в Одесу і спокусила пікантним розрізом: "Тепер я буду…».