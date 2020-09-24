Нова масштабна афера позбавляє грошей українців, які ні про що навіть не підозрюють

Шахраї розсилають людям посилки Поштою, хоча ті не робили подібні замовлення. У підсумку довірливим громадянам доводиться платити великі суми. Від подібних афер вже постраждали тисячі українців, пише «Сьогодні».

"Позиція (шахраїв) полягатиме в тому, що товар був відправлений і людина добровільно його прийняла і таким чином ця угода була укладена, і таким чином ніякого шахрайства в ній є», – пояснив адвокат Роман Марченко.

Справа в тому, що часто такі посилки підпадають під термін «перше відкриття» — тобто після розтину повернути товар вже буде неможливо, і людина зобов'язана оплатити посилку. В результаті українцям доводиться розплачуватися за свою цікавість.

Одна з постраждалих розповіла, що їй прислали в посилці средствпрі тому, що Посудомийки у неї немає. Відправити посилку назад не вдалося, відправник весь час був в зоні недосяжності.

Інша жінка розповіла, що їй доставили «посилку з сюрпризом» у відділення пошти, де вона вже рік не обслуговується. Всередині був пакет смарагдового кольору, але відкривати пакетик киянка не наважилася.

Фахівці рекомендують приборкати свою цікавість і не відкривати посилок, про які вам нічого не відомо. Тому що в іншому випадку залучити шахраїв до відповідальності швидше за все не вийде.

У свою чергу юристи радять про подібні випадки повідомляти в поліцію. Якщо зуміти довести злочинні дії шахраїв, то вони можуть отримати від 10 років позбавлення волі.

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