Українців попередили про аферу, через яку можна позбутися всіх грошей

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Так, 18 вересня в Миколаєві дві жінки, представившись співробітницями банку, обдурили літнього жителя Центрального району на 130 тисяч гривен.

За словами чоловіка, йому додому зателефонувала жінка і представившись співробітницею банку, повідомила про те, що, до заявника направлені представники фінустанови для проведення обміну старих грошових купюр на нові. Чоловік віддав незнайомкам 130 000 грн, натомість отримавши сувенірні купюри. Що гроші несправжні, пенсіонер розгледів тільки тоді, коли шахрайки пішли. Так чоловік проміняв свої пенсійні заощадження на "фантики".

Зазначимо, в Україні діє ще одна небезпечна схема, в якій шахраї під виглядом соціальних працівників і пропонують 13-ту пенсію (якої насправді не існує). Нібито для видачі грошей вони просять реквізити банківської карти. А отримавши інформацію знімають всі гроші з карт довірливих пенсіонерів.

Варто пам'ятати, що банк ніколи не запитує у клієнта номер рахунку і реквізити платіжної картки – номер картки, пароль і CVC-код на зворотному боці картки. Банк також не запитує паролі доступу в інтернет-банк. Ці дані не можна надавати нікому. Якщо вас просять повідомити таку інформацію, потрібно дзвонити в поліцію.

Також якщо є сумніви щодо будь-яких дій "представників банку", можна зателефонувати до фінустанови за офіційними телефонами і все уточнити.

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