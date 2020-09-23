Зірка Студії "Квартал 95" Лєра Товстолєс поділилася кумедними спільними фото з Лесею Нікітюк, Дашею Астаф'євою і не тільки

Блондинка з "жіночого кварталу" опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Товстолес взяла участь у зйомках програми "Хто зверху", де її партнерками по знімальному майданчику стали ведуча Леся Нікітюк, співачка Даша Астаф'єва і гімнастка Анна Різатдінова. Артистка поділилася відразу декількома новими фото зі зйомок.

Так, на першому кадрі дівчата відображені за вельми незвичайним заняттям: вичавкою виноградного соку. Красуні в коротких білих сукнях захоплено топчуть виноград ногами прямо на очах у публіки.

На другому знімку красуні вже просто позують разом на тлі залу, завзято посміхаючись. Нікітюк при цьому зухвало поклала одну руку на груди Різатдінової.

Ще на кількох фото можна побачити саму Товстолєс за виконанням завдань.

Шанувальники артистки не пройшли повз її нового поста.

"Пішла спека", "Блііін мені так цікаво подивитися) обожнюю цю програму чекаю ефір", "удачі вам", "я люблю цю програму. Буду дивитися. Сподіваюся, переможе команда дівчат)", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Товстолес показала, як «розважалася» з колегою по цеху Євгеном Кошовим. Знімками артистка поділилася в Instagram.

На опублікованих кадрах Товстолес сидить разом з Кошовим на дивані, а перед ними стоять два порожніх келихи.

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