Знана українська співачка, зірка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Марта Адамчук підкорила яскравою зовнішністю на новому чуттєвому фото

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала ніжне селфі, показавши своє обличчя і бюст крупним планом, передає Politeka.net.

Так, на новому знімку дівчина позує в легкій чорній сукні на тонких бретельках і з бездонним декольте, яка вдало підкреслила її витончені форми. Марта акуратно вклала волосся, зробила досить яскравий макіяж з акцентом на очах і доповнила образ оригінальними масивними сережками.

"Аж не віриться, що уже кінець вересня. Радує одне - плин часу не може зіпсувати настрій - у кожній порі року є шось своє - дуже особливе ❤️", - зворушливо підписала знімок артистка.

Шанувальники підтримали Марту в коментарях до посту: "Дуже з вами згодна.Кожна пора року не лише прекрасна,а вона є для кожного із нас часткою нашого життя.Не любити якусь пору року,це не любити саме життя,або пропустити щось дуже важливе в нашому житті.А ви дуже гарна в різні пори року.Всього найкращого вам і восени,і взимку,і навесні,і влітку. 💗".

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