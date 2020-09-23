Відома американська модель Памела Андерсон показала себе в знаменитому образі

На фото легендарна актриса була в червоному купальнику і з мокрим волоссям. Зірка дивилася в об'єктив камери, хвалячись ідеальними рисами обличчя. Памела виглядала засмаглою і дуже спокусливою, незважаючи на те, що фото було не дуже відвертим. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікацію в мережі Instagram.

"Як можна не любити Памелу Андерсон? Поза. Оф. Це. Світ. Я все ще сподіваюся, що вона зіграє Доктора Рятувальників Малібу ... якими були б 90-ті без Пем?",- написано під знімком.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Памела Андерсон буде завжди номер один в наших серцях", "відмінне фото", "Приголомшлива", " якщо вона не робить документ, будь ласка, прикладіть хоча б старі записи інтерв'ю звідки-небудь. Було б прикро,якби вона цього не зробила", "наймиліша".

Повідомлялося, що нев'януча голлівудська красуня Памела Андерсон, зірка серіалу "Рятувальники Малібу", розпалила пікантною фотосесією.

Зірка позувала біля плити, демонструючи в різних позах свої апетитні округлості. Потім, приготувавши чай, Памела млосно сіла на стіл, поставивши ноги на табурет і трохи їх розставивши.

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