53-річний російський співак Філіп Кіркоров порадував публіку яскравою фотопідбіркою

Як передає Politeka.net, зірка опублікував відеонарізку з різних кадрів у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Щасливий і засмаглий Кіркоров, який за останній місяць побував відразу в декількох південних країнах, позував біля води і на скелях в сорочці соковитого тигрового забарвлення, і під стать їй шортах і шльопанцях.

"З ким би вирушили #загоризонти у відпустку прямо зараз? Відзначайте в коментарі👇 і ловіть спекотного тигра в сторіс 🐅 найспритніших репостну у себе✌", - поділився емоціями артист.

Користувачі кинулися коментувати побачене, відзначаючи, що з Філіпом готові податися в будь-яке місце на планеті.

"Звичайно з вами "спекотний тигр" ❤️"

"Крутий брутальний чоловік!!!! 🔥 🔥 🔥Ви молодець"

"Звичайно, з Філіпом, хоч на край світу!!!🥰"

"Який гарний, чарівний! Чудесного відпочинку!!!!!Обожнюю цю пісню!"

"Завжди мріяла зустріти Філіпа під час відпочинку на морі, щоб яскраві враження відпустки стали незабутніми!"

"З кожним днем все більше і більше вогню в постах! 🔥🔥🔥 🐯"

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилися кадри, як відпочиваючий в кафе Кіркоров не втримався і почав підспівувати та підтанцьовувати.

"Найкращий з кращих і діти його найрозумніші і красиві. Дійсно, король! Щастя йому і його родині", "милий такий!", "Веселого Вам, проведення часу. Відмінно виглядаєте!", "Філіп, бережи себе! А то на місцевий колорит потягне, а ми не пробачимо", "обожнюю вас, Філіп", "Ух ти, циганочка з виходом!", - відреагувала армія фанатів.

Нагадаємо, що духовну сестру Кіркорова рятують лікарі, фото з лікарні:"обіцяю, таємницю збережу".

А ще Politeka писала, що задоволений собою Кіркоров в мокрих трусах вразив Миколаєва: "а які у вас ранкові...".

Також Politeka повідомляла, що помолоділий Кіркоров в кольорових шортах здивував перетворенням:"завидний наречений".