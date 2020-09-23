Стало відомо, які пенсії покладаються українцям після нововведень

Як стало відомо Politeka.net, уряд затвердив дату щорічної індексації: 1 березня. До бюджету на наступний рік уряд заклав на підвищення пенсій 18 мільярдів гривень. Зміни торкнуться як людей, які вже отримують пенсію, так і тих, хто тільки буде на неї виходити.

В рамках пенсійної реформи, розпочатої в 2017 році, розмір всіх майбутніх виплат зменшили: раніше за кожен рік стажу зараховували 1,35% розрахункового заробітку, а тепер лише 1%. Повний стаж - 35 років. Враховуючи ці дані вже можна підрахувати приблизний розмір пенсій в наступному році.

Згідно з формулою, потрібно співвідношення зарплати пенсонера до середньої помножити на його стаж, коефіцієнт стажу (1%) і середню зарплату за останні три роки (близько 10 тисяч гривень). Із середньою зарплатою в 11 тисяч гривень можна розраховувати на пенсію приблизно в 3,5 тисячі гривень.

Варто враховувати, що багато українців платять податки тільки з мінімальної офіційної зарплати. Через це коефіцієнт стажу буде менше 1% і пенсіонер зможе отримати тільки мінімум - 1712 гривень. Сума буде більше при наявності повного стажу.

Щоб отримати найбільшу пенсію з можливих, громадянам потрібно отримати повні 35 років стажу, а для цього потрібне офіційне працевлаштування, хоча б за трудовим договором. Крім того, розмір пенсії залежить від "білої" зарплати - чим вища, тим краще. Всі ці показники враховуються у формулі при призначенні та перерахунку пенсій.

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