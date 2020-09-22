Актор і популярний ведучий Дмитро Жулін трагічно пішов з життя через день після знаменитого колеги

Як повідомляє телеграм-канал Mash, він потрапив у важке ДТП 21 вересня, передає Politeka.net. За даними "Газета.РП", 43-річний Жулін їхав за кермом Renault Duster по трасі у Володимирській області РФ. Близько 9 години ранку його автомобіль на великій швидкості зіткнувся з маршрутним автобусом, який повинен був пропустити по головній дорозі. У підсумку обидва транспортні вилетіли в кювет. Разом з акторів їхав пасажир, який потрапив до лікарні.

Дмитро Жулін був зіркою Малого театру в Москві з 1997 по 2005 роки. У 2009 році артист пішов у монастир, але в 2014 році знову повернувся до зйомок. Багатьом телеглядачам Дмитро запам'ятався, як ведучий телевізійної лотереї "Спортлото 6 з 49", а також як актор серіалу "Олександрівський сад".

Всього за день до загибелі Жуліна не стало його колеги Михайла Борисова, який вів передачу "Російське лото". Зірку доставили в одну з московських клінік після того, як йому стало погано прямо під час зйомок. Медики діагностували запалення легенів і запідозрили інфекцію через китайський вірус. Ведучого ввели в штучну комму і підключили до апарату ШВЛ, проте лікарі не змогли врятувати життя пацієнту - під час перевезення в іншу лікарню у нього зупинилося серце. Вранці 20 вересня смерть 71-річного Михайла Борисова підтвердили в театральному інституті імені Щукіна.

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