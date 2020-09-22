Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, ефектно пройшлася майже в невидимому купальнику

Зірка порадувала шанувальників новим спекотним відео, яке розмістила в сторіз Instagram, пише Politeka.net.

Модель записала відео в приміщенні, ефектно пройшовшись до камери. Квітко одягла купальник ніжно-рожевого кольору, який ледь щось прикривав. До того ж через колір бікіні здавалося практично невидимим.

Ліфчик натягнувся на найтонших бретельках, які потягнулися до потилиці. А плавки-бікіні трималися на невеликих лямках, що вп'ялися у тіло.

Величезні груди, пишні стегна і рівні ніжки - ці форми зводять з розуму.

Модель повільно наближалася до камери і врешті-решт показала своє тіло крупним планом.

Помітно, як тонку талію обплели кілька лямок купальника, виглядало це досить розбурхуючи.

Оскільки, кадри були оприлюднені в сторіз вони не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Нагадаємо, Анастасія Квітко позувала в помаранчевому купальнику.

На фото модель трохи вигнулася, виставивши свою апетитну п'яту точку назад. При цьому груди випирали з крихітного ліфчика, який ледь утримував настільки величезні принади.

Модель повернула голову вбік і посміхнулася.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко підкреслила бюст і стегна завдяки міні-бікіні. Зірка позувала в чорному купальнику з металевими вставками з камінням на стегнах і грудях.

Користувачі мережі прийшли в захват від побаченого і написали багато приємного на адресу моделі.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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