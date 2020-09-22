Екс-солістка групи "ВІА Гра" і учасниця шоу "Танці з зірками" відверто розповіла про відносини з Костянтином Меладзе

Як пише Politeka.net, під час четвертого ефіру популярної програми ведуча Маша Єфросиніна поставила співачці каверзне питання на балконі. Вона поцікавилася, чи був у Надії Мейхер роман або пристрасні почуття з продюсером "ВІА Гри".

"Звичайно, не було. У кого у кого, а у мене точно нічого не було", – заявила колишня учасниця групи.

Мейхер вирішила знову вийти на паркет шоу "Танці з зірками" після 14-річної перерви. За словами виконавиці, за цей час вона практично не змінилася і зберегла форму, що і довела під час ефірів. Востаннє Надія разом з партнером Кирилом Фасюком показали феєричне танго. Танець пари вийшов настільки ефектним, що члени журі оцінили його в максимальні 40 балів.

Співачка вибрала для виступу дуже яскравий образ, який підкорив глядачів своєю ніжністю: тонке плаття, розшите камінням і блискітками. Її партнер Кирило станцював в елегантному сірому костюмі, який дозволив йому рухатися вільно і підкорити всіх красивими рухами. Надія Мейхер у соцмережах подякувала численним шанувальникам за підтримку та натхнення.

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