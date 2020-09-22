Чоловік Алли Пугачової Максим Галкін викликав фурор новим відео з дітьми

Як передає Politeka.net, милим сімейним відео шоумен поділився в соцмережі "Instagram".

«Спиногрызы атакують! Тепер, коли школа, встаємо кожен день о восьмій (добре, що школа поруч, а то в сім б) - збираємо-проводжаємо 😀 🤪 зате відразу на весь день заряд бадьорості і гарного настрою! Проводили і чекаємо, коли назад приїдуть 🙂 Оператор-Аллуся», - підписав кадри Галкін.

На відео відображено, як близнючки навалилися на батька, зображуючи вампірів і зомбі.

Фолловери Галкіна в захваті від того, що відбувається в кадрі.

"Чудові дітлахи", " Ви відмінний тато 👍 і дружина у вас красуня, як можна так виглядати?", "Діти-це щастя! А ваші дітки такі чудові, пустотливі, непосидючі і дуже розумні. І найголовніше-дружні. Як, втім, і вся ваша прекрасна сім'я. Щирість купити не можна. А ваша щирість-непідробна. Щастя вашій великій і дружній родині! І вдалого навчального року", "Які ви золотушки. Максим ти посто як тато Золотий. Ваша сім'я приклад всім батькам. Ви найкращі", - пишуть в коментарях.

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