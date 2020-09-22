Українці продовжують скаржитися на проблеми з виплатами пенсій

Про це вони пишуть у соціальних мережах, передає Politeka.net.

Зокрема, з новими проблемами при отриманні пенсій почали стикатися жителі тимчасово окупованого Донбасу.

Місцеві жителі в соціальних мережах скаржаться, що при спробі зняти гроші з картки через on-line банкінг, пенсійна карта відразу блокується.

З аналогічними проблемами, як розповідають в Twitter, зіткнулися вже кілька людей.

"Вже не перший раз чую про те, що при спробі зняти пенсію з картки через on-line банкінг в дірі, пенсійна карта відразу блокується. Вже кілька знайомих пенсіонерів "потрапили". Враховуючи закритий кордон, ось так поступово і зникнуть горезвісні дві пенсії в дирі", - написав один з місцевих жителів ОРДЛО.

"Наскільки знаю, за цими картками можна тільки знімати нал і розплачуватися в магазинах, а всі інші маніпуляції були можливі тільки за сприяння (незаконному) працівників Ощада, чим і користувалися дирівські обнальщики", - продовжив інший користувач в Twitter.

Раніше ми вже розповідали про проблему з виплатою пенсій в ОРДЛО.

Так, місцеві жителі ризикують залишитися без грошей. У зоні ризику пенсіонери, які сьогодні проживають на окупованому Донбасі і які отримують місцеві пенсії.

Вони можуть їх втратити, якщо виявилися непрацездатні і не змогли зняти свої виплати або отримати їх у листоноші протягом 6 місяців.

Крім цього, жителі скаржаться на складнощі, які виникають при оформленні довіреності на отримання пенсії іншими особами, оскільки окупаційна влада відмовляється приймати документи, завірені на мирній території.

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