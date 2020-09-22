Знаменита українська співачка Настя Каменських показала, як грається на відпочинку в модному бікіні

Останнім часом Настя Каменських все частіше потрапляє в центр обговорень після своїх фото. Так як зірка акцентує увагу на тому, що вона багато займається спортом, веде правильний спосіб життя і підтримує фігуру в певній вазі, багато хто почав обговорювати фото знаменитості.

Деякі шанувальники все частіше критикують зірку за невиправданий образ, фотошоп фігури і набраний зайву вагу.

У розділі Сторі в соціальній мережі Instagram Настя показала, як відпочиває в яскраво-блакитному бікіні і насолоджується вільним часом. При цьому Настя показала не тільки своє обличчя без макіяжу, але ще і фігуру. Спеціально навівши ракурс трохи в сторону від живота, вона показала свою талію, як би демонструючи те, як виглядає її фігура без фільтрів і коригуючих фігуру додатків.

Варто відзначити, що всі кадри Насті бурхливо обговорюються також і тому, що сама вона нещодавно проводила марафон по схудненню, влаштовувала тренування разом з фанатами, а також записала цілий курс зі своїми заняттями. Саме тому всі невдалі кадри знаменитості обговорюються найбільше.

Примітно, що всього два дні тому Каменських дала в Одесі концерт, на якому встигла зробити перед-концертне фото з колегою і телеведучим Григорієм Решетняком. Співачка позувала в напівпрозорому костюмі, в черговий раз виставивши на огляд публіки стегна, животик, який часто критикують і називають зірку вагітною, а також свої груди.

Настя звикла перебувати в центрі уваги і обговорень через свою зовнішність. Після того, як співачці вдалося скинути двадцять кілограм зайвої ваги, вона постійно показує в Instagram, як змінилася, як займається спортом вранці і як харчується тепер.

Проте, далеко не завжди образи артистки позитивно сприймають і оцінюють в мережі.

Відверте вбрання розкритикували в мережі. Одні порадили співачці купити спідницю, інші запитали на якому місяці вагітності знаходиться Каменських:

"Костюм явно їй не йде, стегна і так великі«," Дуже страшно, негарно...а живіт...🤯 ", "грошей на спідницю не.вистачило", "терміново одягнути Настю😂»,» Настя собі в дзеркало не бачила😢 😢 😢, «" взяла б труси баксерки у Потапа.І живота не було б видно. Який місяць 3 або 4?", "Настя красуня, але наряд перебір 😢навіщо вже прям все показувати 😮?", "Таке враження, що Настя спідницю забула надіти ️ ️ ну або Я не розумію в моді 🤦 🏽 ♀ ️" навіщо свої недоліки так відкрито на публіку виносити? Ох Настюха...».

Нагадавши, спокуслива Настя Каменських похвалилася розкішною зовнішністю:"очі вовчиці".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Настя Каменських викликала фурор, потягнувши за трусики бікіні.

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