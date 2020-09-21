Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, влаштувала спекотні танці в образі хижачки
Як повідомляє Politeka.net, красуня опублікувала відео своїх пустощів в соціальній мережі "Instagram". Вона нерідко радує своїх шанувальників відвертими знімками, але на цей раз пішла далі і запалила на одному з концертів.
У ролику Кім Лі постала в легкій леопардовій сукні. Під час танцю модель дражливими рухами злегка задирала поділ. У якийсь момент вона повернулася боком і почала трясти своєю п'ятою точкою, спокусливо посміхаючись і прикушуючи язичок, тільки потрап в кігті такий кішечці - і миттю втратиш голову.
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На жаль, користувачі соцмережі не змогли оцінити хореографічні таланти Кім Лі, тому що вона виклала відео в сторіз.
Раніше Кім Лі опублікувала фото в дуже пікантному образі. Вона одягла чорний брючний костюм піджак якого розстебнула та ще й відчинила, зробивши акцент на відсутності білизни. Зірка розсілася на умивальнику затягнулася тліючою сигаретою. Волосся модель розпустила і закрила очі від задоволення. Поруч можна помітити пістолет. Ймовірно, вона приміряла на себе образ карколомного кілера після складного "замовлення".
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